Galatasaray 3-4 Hull City (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom'dan tatsız prova!

Yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 4-3 kaybetti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 22:36