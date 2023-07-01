Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'a transfer şoku! Dünya yıldızı elden kaçtı
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinden koştuğu yıldızın, sürpriz bir takıma imza atacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar özellikle orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak için temaslarına devam ediyor.
Aslan'da Erden Timur hedeflediği isimlerle yoğun bir görüşme halindeydi.