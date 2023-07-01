Galatasaray, 2023-2024 startını Okan Buruk yönetiminde verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da bayram bitmiyor! Erden Timur'dan taraftarı ayağa kaldıracak hamleler
GALATASARAY SON DAKİKA HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde oldukça hareketli saatler geçiren Erden Timur, ülke ülke dolaşmaya devam ediyor. Timur'un bu sezon seviyeyi daha da yukarıya çıkartacağı öğrenildi. İşte Cimbom'un yeni sezon bombaları... GS SPOR HABERLERİ
A Milli Takım kampında oldukları için tatile geç çıkan isimler takıma sonradan dahil olacak.
Sarı-kırmızılılarda ilk kampın ardından ise birçok oyuncunun durumu belli olacak.