GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Avrupa ekipleri onun peşinde! Okan Buruk veto etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Son şampiyon Galatasaray sahaya indi. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar Okan Buruk yönetiminde başladı. Yönetim ise transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar yetiştirmek istiyor. Buna göre liste oldukça kabarık. Galatasaray bir yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılara son gelen teklifler ise oldukça dikkat çekici. Bu isim ne Nelsson, ne Sacha Boey ne Torreira... İşte transferdeki son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 09:49