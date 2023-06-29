Galatasaray'ın transfer gündemindeki Leandro Paredes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da şok gelişme! İşte yeni takımı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı kırmızılıların, transferinde sona yaklaştığı o yıldızın yeni adresinin belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Cimbom, kapsamlı bir araştırma yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre çalışmalarda bulunan yönetim, listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.