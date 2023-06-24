Galatasaray, Mauro Icardi'nin tapusunu almak için çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da B Planı hazır! Mauro Icardi olmazsa...
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olan Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri dahil etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, performansı ile dikkat çeken Mauro Icardi'yi transfer etmenin planlarını yapıyor. Eğer kurmaylar Icardi'de sonuç alamazsa listedeki diğer yıldıza yoğunlaşacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Aslan, Arjantinliye alternatif olacak isimler üzerine de yoğunlaşmış durumda...
Sarı-kırmızılılar birçok futbolcuyla görüştü.