TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Yıldız golcü...

UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, fotvet hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Uzun zamandır ilgilendiği Chelsea'nin yıldız forvetini kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcu için kötü haber aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 06:40