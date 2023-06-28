Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kötü haber! Yıldız golcü...
UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, fotvet hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Uzun zamandır ilgilendiği Chelsea'nin yıldız forvetini kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcu için kötü haber aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.