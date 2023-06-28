Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu insanüstü performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Lucas Torreira, İtalyan kulüplerini yeniden peşine taktı.
GALATASARAY HABERLERİ - Menajeri resmen açıkladı! İtalyan devi Lucas Torreira'nın peşinde
Transfer harekatını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu. Performansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız oyuncunun menajeri önemli açıklamalar yaptı. İtalyan devi Torreira'ya talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Özellikle Lazio, başarılı futbolcuyla yakından ilgilenirken başarılı futbolcunun menajerinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Pablo Bentancur, İtalyan ekibinin teklifini duyurdu.