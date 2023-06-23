Transferde gaza basan Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte Aslan'ın yeni forveti
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Cimbom, birçok isimle görüşme halindeydi. Bu görüşmelerin yanı sıra sarı kırmızılıların, eski gözdesi için tekrardan devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom'da gelecek sezonun kadrosu şekillenmeye başlıyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.