TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! İşte Aslan'ın yeni forveti

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Cimbom, birçok isimle görüşme halindeydi. Bu görüşmelerin yanı sıra sarı kırmızılıların, eski gözdesi için tekrardan devreye girdiği öğrenildi. Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2023- 12:44