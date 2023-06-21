GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Ada kancası! Teklif edilen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Victor Nelsson olmuştu. Danimarkalı stoper gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, İngiliz devinin transferdeki ısrarı sürüyor. 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan 24 yaşındaki yıldız için G.Saray'a sunulan teklif ise belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 16:54