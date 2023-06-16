Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Galatasaray'dan yılın transfer operasyonu! İşte Aslan'ın yeni ikilisi
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Yeni sezon için hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom, flaş isimleri gündemine aldı. Sarı kırmızılıların 2 yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından gözler golcü takviyesine çevrildi.