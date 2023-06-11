"ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİPLER VAR"

Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Her türlü imkanı devreye sokmak istiyoruz.