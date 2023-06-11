Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da durmak yok! Erden Timur'dan çifte transfer...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkanvekili Erden Timur'un geniş transfer havuzunda birçok isim öne çıkmaya devam ediyor. Timur, şimdide sol bek ve stoper sorununu çözmek için harekete geçti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı.
2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ismi kadrosuna katmıştı.