Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Galatasaray'da Lucas Torreira sevinci!
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda geldiği günden bu yana göstermiş olduğu performansla adından söz ettiren Lucas Torreira konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katacak.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Lucas Torreira olmuştu.