Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi harekatı! Wanda Nara'nın talepleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Yıldız golcünü bonservisi almak isteyen sar-kırmızılı ekip, Arjantinli golcünün eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile masaya oturdu. İşte Wanda'nın Cimbom'dan talepleri... | Galatasaray haberleri
Öncelik, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın başarısında başrolü oynayan Mauro İcardi'de...
Galatasaray yönetimi, PSG ile 1 yıl anlaşması kalan yıldız oyuncunun bonservisini almayı hedefledi.