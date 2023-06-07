Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, odağını transfere dikti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da B planı hazır! Mauro Icardi olmazsa...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Şampiyonluğun mimarı olan Arajntinli golcünün bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, kulübü PSG ile anlaşamadığı takdirde rotasını İtalya'ya çevirecek. İşte Aslan'ın B planı... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini atlayarak gruplara kalmanın peşinde.
Cimbom, şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'yi takıma tutmak için çalışmalara başladı.