Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a sürpriz takas önerisi!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. İtalyan ekibi Salernitana, Galatasaray'dan Morutan'ı isterken Rumen oyuncuya karşı sürpriz bir takas önerdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, bonservisi Galatasaray'da bulunan Olimpiu Morutan'a talip oldu.
Fotomaç'ta yer alan haberde sezonu Serie B'de yer alan Pisa'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncu için Cimbom'a takas teklifinde bulunuldu.