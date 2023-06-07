GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un B Planı ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'nun yerine...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un B Planı ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'nun yerine...

Devre arası Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle İtalya'dan teklifler alan yıldız isim, ülkesine yüksek bir bonservis karşılığında dönmesi halinde sarı-kırmızılılar 'B planını' devreye sokacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 06:40