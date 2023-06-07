Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un B Planı ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'nun yerine...
Devre arası Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle İtalya'dan teklifler alan yıldız isim, ülkesine yüksek bir bonservis karşılığında dönmesi halinde sarı-kırmızılılar 'B planını' devreye sokacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fenerbahçe derbisinde patlama yapan Nicolo Zaniolo tekrar İtalya Milli Takımı'na döndü.
Zaniolo'nun ülkesi İtalya adına sergileyeceği performans, transferinde belirleyici olacak.
Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 35 milyon Euro yazan İtalyan yıldız için Galatasaray cephesi 25 milyon Euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.