Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan itibaren katılacak ve geçen sezon dünya yıldızlarını bir bir kadroya katan Başkanvekili Erden Timur öyle isimlerle görüşüyor ki bir tanesinin transferi bile gerçekleşse sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile günlerce Galatasaray konuşulur.