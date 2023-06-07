Galatasaray büyük bir mücadelenin ardından şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray'da Erden Timur startı verdi! 5 yıldızla görüşmeler başladı
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı. Şampiyonluk kutlamaları hala devam ediyor ancak Başkanvekili Erden Timur tam 5 isimle görüşmek için kolları sıvadı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
4-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle başlayan kutlamalar, Fenerbahçe derbisi sonrası tavan yaptı.
Şimdi başkanından hocasına, CEO'sundan, futbolcusuna, taraftarına kadar herkesin aklında Avrupa var.