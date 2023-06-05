Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup etti ve çifte kutlama yaptı.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis veda etti! Sıradaki yolcular belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve 23. şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılılarda derbi sonrası Bafetimbi Gomis veda ettiğini açıklarken, 4 yolcu daha belli oldu İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğuna ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 şampiyonluk fark attı.
Galatasaray ile son maçına çıkan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.