Galatasaray'da Bafetimbi Gomis veda etti! Sıradaki yolcular belli oldu

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis veda etti! Sıradaki yolcular belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve 23. şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılılarda derbi sonrası Bafetimbi Gomis veda ettiğini açıklarken, 4 yolcu daha belli oldu İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2023- 11:44