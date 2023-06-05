İtalyanlar öve öve bitiremedi! "Nakavt etti"
Yıldız isme büyük övgü! "Geceye damgasını vurdu"
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA OMUZ GELİŞTİRME ✅
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar öve öve bitiremedi! "Nakavt etti" İtalyanlar öve öve bitiremedi! "Nakavt etti" 09:40
Jesus ve yönetime sert eleştiri! Jesus ve yönetime sert eleştiri! 09:11
Yıldız isme büyük övgü! "Geceye damgasını vurdu" Yıldız isme büyük övgü! "Geceye damgasını vurdu" 08:57
F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa" F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa" 00:58
F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa" F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa" 00:58
Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o... Jesus için yolun sonu! En güçlü aday o... 00:51
Daha Eski
Icardi ve Simge'den "Aşkın olayım" düeti! Icardi ve Simge'den "Aşkın olayım" düeti! 00:48
Icardi ve Simge'den "Aşkın olayım" düeti! Icardi ve Simge'den "Aşkın olayım" düeti! 00:46
Hamsik önerdi! Fırtına'ya Slovak duvar Hamsik önerdi! Fırtına'ya Slovak duvar 00:36
Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi! Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi! 00:29
Beşiktaş'tan Rebic operasyonu! Beşiktaş'tan Rebic operasyonu! 00:26
Galatasaray 23. şampiyonluğunu özel bir törenle kutladı! İşte o görüntüler Galatasaray 23. şampiyonluğunu özel bir törenle kutladı! İşte o görüntüler 00:18
SON DAKİKA