Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun iki ve Icardi'nin golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'da Zaniolo sahanın yıldızı olurken İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası İtalyanlar Nicolo Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Nakavt etti"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti ve rakibini 3-0'lık net bir galibiyetle mağlup etti. Sarı-kırmızılılara devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, 2 gol kaydederken ülkesinin basını yıldız ismi öve öve bitiremedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
GOL PERDESİNİ AÇTI
Dev derbinin 28. dakikasında Fernando Muslera'nın uzun pasında Fenerbahçe savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Nicolo Zaniolo hareketlendi.
Nicolo Zaniolo rakiplerinden daha hızlı davrandı ve bir anda İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kaldı. Nicolo Zaniolo'nun sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.