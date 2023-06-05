Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle uluslararası çapta adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezon öncesi de önemli takviyeler yapma amacında.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Süper Lig'in yıldızlarına kanca!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına konsantre oldu. Sarı-kırmızılı takım yerli takviyesi yapmak isterken, ligin 2 yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.06.2023- 17:09
2023-24 sezonunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, listesindeki futbolcular için temaslara başladı.
Milliyet'in haberine göre Trabzonspor'un milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de bu isimler arasında yer alıyor.