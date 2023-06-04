Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Sacha Boey, son olarak Atletico Madrid'in de radarına girmişti.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Yeni sezonda...
Galatasaray'da transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bir yandan transferlerle ilgilenirken bir yandan da teklif gelen oyuncular hakkında neler yapabileceklerini düşünüyor. İşte sarı-kırmızılılarda bir süredir gündem olan Sacha Boey gelişmesi... GS SPOR HABERLERİ
22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro isteyen sarıkırmızılılar, taliplerin artması sonrası değişikliğe gitti.
Beklentisini en az 25 milyon euro'ya çıkarttı.