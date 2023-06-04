Derbiye şampiyon çıkmaya motive olan Galatasaray bu hedefine Ankaragücü deplasmanında ulaştı ve sarı-kırmızılı takımda stres kalmadı.
Bir derbiden fazlası! Fenerbahçe - Galatasaray maçını kaybederse...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, sahasında kazanıp kutlama yapmak istiyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek moral depolama amacında. İşte haberin detayları... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ
Ankara'da kart sınırındaki oyuncular Fenerbahçe'yi düşünerek dikkatli oynadılar ve cezalı duruma düşmediler.
Derbiye önem veren sarı kırmızılı takım, şampiyonluk röportajı vermedi ve konsantrasyon bozulmadı.