Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İstanbulspor maçında kırmızı kart görüp, takımımı 10 kişi bıraktığım için özür dilemek istiyorum. Bugünkü performansımı da bir özür olarak alabilirsiniz."

"Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz"

"İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım"

"Üst üste ikinci kupam. Geçen sene Roma'yla, bu sene Galatasaray'la. Çok mutluyum."