Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'da B planı hazır! Takımdan ayrılırsa...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, B planını ise hazırladı. Danimarkalı stoperin ayrılması halinde rota İngiltere'ye kırılacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüp, temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.
Başkan Vekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmakta geç kalmamayı hedefliyor.