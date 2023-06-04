Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve daha önce garantilediği şampiyonluğu galibiyet ile kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Mauro Icardi, törende sanatçı Simge Sağın ile birliklet "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
🎶 "Gel bir sarayım... Aşkın olayım!"— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 4, 2023
🦁 "Aşkın Olayım" eserini seslendiren Simge ve Galatasaray'ın şampiyonluğunun kilit ismi Mauro Icardi'den müthiş düet! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/iKSWoc61nD