GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi ve Simge Sağın'dan "Aşkın olayım" düeti!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve daha önce garantilediği şampiyonluğu galibiyet ile kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Mauro Icardi, törende sanatçı Simge Sağın ile birliklet "Aşkın olayım" şarkısını söyledi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2023- 00:48