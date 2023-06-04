Galatasaray 23. şampiyonluğunu özel bir törenle kutladı! İşte o görüntüler

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanında şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, derbi galibiyetinin ardından özel bir törenle kutlama yaptı. Lazer gösterileri ve aslan hologramıyla taraftarlar coştu, futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahaya çıkarak taraftarları selamladı, Aleyna Tilki ve Simge Sağın gibi ünlü şarkıcılar da törende boy gösterdi. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 21:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023- 00:17