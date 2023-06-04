Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Muslera konuştu
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Muslera konuştu. İşte Uruguaylı kalecinin sözleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 22:18
İşte Uruguaylı kalecinin sözleri...
Harika bir seozn geçirdik. İnanılmaz çalışıp üstün olduğumuzu gösterdik.
Teknik ekip olsun, çalışanlar olsun çok çalıştık.
Sezonun sonunda kazandık ve bunu kutlayacağız.
Galatasaray'da kazandığım 6 şampiyonluk için ilki ve sonuncusu anlamlı.