Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu konuştu
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu. İşte Kerem'in sözleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 22:32
İşte Kerem'in sözleri...
Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun.