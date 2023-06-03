Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.
Nicolo Zaniolo'dan transfer kararı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın devre arasında Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun, sezon sonunda başka bir kulübe transfer olacağı konuşuluyordu. 23 yaşındaki yıldıza özellikle ülkesinden talipler olduğu bilinirken, Zaniolo transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.