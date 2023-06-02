Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Menajer George Gardi konuştu! "Icardi ve Galatasaray..."
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak Icardi konusu için hamle yapılacak. Buna göre Başkanvekili Erden Timur transfer için girişimlere başlarken ünlü menajer George Gardi'den flaş sözler geldi. GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Yönetim, Arjantinli golcünün bonservisini almak için PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Yıldız oyuncunun adı son dönemde Atletico Madrid, Roma ve Boca Juniors ile de anılıyor.