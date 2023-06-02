Menajer George Gardi konuştu! "Icardi ve Galatasaray..."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak Icardi konusu için hamle yapılacak. Buna göre Başkanvekili Erden Timur transfer için girişimlere başlarken ünlü menajer George Gardi'den flaş sözler geldi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 14:29