Başkent deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sambacı kavgası! Transfer...
TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon transfer planları için düğmeye bastı. İki ezeli rakip bu defa da Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi. İki takımın da çok istediği oyuncu için ülkesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı. İşte detaylar... aspor.com.tr | DIŞ HABERLER
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılıların buna göre gündemine aldığı ismin karşısında Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenildi.