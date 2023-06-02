Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sambacı kavgası! Transfer...

TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezon transfer planları için düğmeye bastı. İki ezeli rakip bu defa da Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi. İki takımın da çok istediği oyuncu için ülkesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı. İşte detaylar... aspor.com.tr | DIŞ HABERLER