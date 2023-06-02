GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan sol beke sürpriz aday!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek konusunda sürpriz bir isim için hamle geldi. Yıldız ismin kadroya katılması için Erden Timur büyük çaba sarf ediyor. İşte Okan Buruk'un da listesinin ilk sırasında yer alan o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 11:10