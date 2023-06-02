Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan sol beke sürpriz aday!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek konusunda sürpriz bir isim için hamle geldi. Yıldız ismin kadroya katılması için Erden Timur büyük çaba sarf ediyor. İşte Okan Buruk'un da listesinin ilk sırasında yer alan o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
Devler Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sezon içerisinde belki de tek sıkıntı yaşadığı pozisyon olan sol beke önemli bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...
NUNO TAVARES İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Fanatik'te yer alan haberdeArsenal'den kiralık olarak bu sezon Marsilya'da forma giyen sol bek Nuno Tavares için Galatasaray düğmeye bastı.