Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ve Abdülkerim Bardakçı antrenman öncesi konuştu. İşte o sözler...

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ve Abdülkerim Bardakçı antrenman öncesi konuştu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Türk futboluna çekişme içinde değil de dostluk içinde hizmet etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Cevap bekliyoruz, şu ana kadar bana ulaşan bir cevap olmadı.

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak, her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu zaten hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Buradan oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma ve camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum. Artık hedefimiz Avrupa, inşallah orada da sizleri ve taraftarımızı memnun edebilecek sonuçlar almaya çalışacağız.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMARI

Tören için çok güzel bir organizasyonumuz var. Maçtan sonra podyumlar kurulacak, 22.30 gibi başlar. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, oraya gelen herkesin keyif alacağı, cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir kutlamayla şampiyonluğumuzu kutlayacağız.

Erden Timur: Çok şey açıklayacağım dedim. Onları lig bittiğinde açıklayacağız. Bunu şu yüzden söylemiştim; ben o zaman açıklama yapsam, yapılacak hatalar açıklamaya bağlanacağı için açıklamadım. Son haftadan sonra açıklayacağım tabii ki.

Abdülkerim Bardakcı: İlk senemde şampiyonluk yaşadım. En büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım. Galatasaray formasıyla sıradaki hayalim, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek.