Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler Sacha Boey'un fiyatını sordu! İşte G.Saray'ın yanıtı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke talipler olduğu bilinirken, Premier Lig devinin Cimbom'a ilk kez fiyat sorduğu öğrenildi. İşte o takım ve G.Saray'ın yanıtı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar sezon başında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, transferi direkten dönen Sacha Boey da yükselen bir grafik çizmişti.
22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans sonrası, Avrupa devlerini peşine takmıştı.