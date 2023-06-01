TFF'nin yeni liginde ilk şampiyon Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom tarafından tarafından düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig finali nefes kesti. Süper Lig takımlarının yer aldığı eSüper Lig'in ilk sezonu ESA Arena'da düzenlenen Büyük Finalle tamamlandı

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2023- 14:08