Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'a bir İtalyan daha! Bu transferi kimse beklemiyordu
Bu sezon yaptığı hamlelerle lige damga vuran Galatasaray, gelecek yıl da iddialı transferlerine devam edecek. Yeni sezon için birçok isimle görüşme halinde olan yönetim, flaş bir oyuncu için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bu sezon yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.
Dursun Özbek ve kurmayları, 2023-2023 sezonunda dünyaca ünlü futbolcuları Galatasaray'a kazandırdı.