Galatasaray'a bir İtalyan daha! Bu transferi kimse beklemiyordu

Galatasaray'a bir İtalyan daha! Bu transferi kimse beklemiyordu

Bu sezon yaptığı hamlelerle lige damga vuran Galatasaray, gelecek yıl da iddialı transferlerine devam edecek. Yeni sezon için birçok isimle görüşme halinde olan yönetim, flaş bir oyuncu için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)