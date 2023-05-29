Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Sacha Boey'a Alman kancası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke talipler olduğu bilinirken, 2 Bundesliga temsilcisinin devrede olduğu kaydedildi. İşte Galatasaray'ın transferde beklentisi ve son detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar sezon başında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, transferi direkten dönen Sacha Boey da yükselen bir grafik çizmişti.
22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans sonrası, Avrupa devlerini peşine takmıştı.