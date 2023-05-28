Mauro Icardi transferinde bomba haber! Yeni adresi çok konuşulacak

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi hakkında bomba bir transfer iddiası geldi. Cimbom'un, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği golcü oyuncu için çok sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)