Sarı- kırmızılı takım, sezon başında da Mert Müldür'e talip olmuş ancak İtalyan ekibi 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmamıştı. Bu sezon bileğinden sakatlanan Mert, sadece bir maçta forma giyerken piyasa değeri 5 milyon euro'ya kadar geriledi.