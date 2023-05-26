Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda...
Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer o rakama bitecek
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da uygulanacak 8+3 kuralından dolayı yerli isimleri listesine alan Galatasaray, milli yıldız için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, transferi o rakama bitirmek için yoğun gayret sarf edecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezonun kadrosu şekillendirmek için erken çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Avrupa turunda...
Sacha Boey'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Timur'un gündemindeki İsim Mert Müldür... İngiltere'den İtalya'ya geçecek olan Timur, Kaan Ayhan'ın transferinde sıcak ilişkiler kurduğu Sassuolo ile masaya oturacak.
TRANSFER 5 MİLYON EURO'YA BİTECEK!
Fotomaç'ın haberine göre; Arsenal ile yapılan görüşmede Boey için kapıyı 25 milyon euro'dan açan Timur, 5 milyon euro'ya Mert Müldür'ü bitirmenin peşinde...