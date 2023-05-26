Hücum hattını çok kaliteli bir golcüyle daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Montpellier'de fırtına gibi esen Elya Wahi'yi kadrosuna katma kararlı.
Cimbom'dan Fransa'ya golcü çıkarması! Kulübünden G.Saray'a transfer yanıtı
Gelecek sezon için transferde gaza basan Galatasaray, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılara birçok isim yazılıp çizilirken, aranan futbolcu Fransa'da bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 20 yaşındaki golcü için Fransız ekibiyle temasa geçti.
Montpellier yetkilileri "Elye'nin birçok talibi var.