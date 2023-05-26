Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahç ile Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'den Mauro Icardi bombası! Transferi resmen açıkladı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin, bonservisini almak için görüşmelerde bulunduğu Arjantinli golcü hakkında çarpıcı bir haber geldi. Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki santrfor için devreye girdiği belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
Bu sezon şampiyonluk yarışında büyük bir rekabet içinde olan iki kulüp, yeni sezonda iddialı transferler yapmayı planlıyor.
Ezeli rakipler lig yarışının haricinde transferde de karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.