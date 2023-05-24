Galatasaray'da gözler artık Ankaragücü maçına çevrildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, yeni sezon planları doğrultusunda yerli oyuncu talebinde bulundu. Buruk, özellikle daha önce Beşiktaş forması giyen yıldız isim için kadroya katılma raporu verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da gözler artık Ankaragücü maçına çevrildi.
Sarı-kırmzılılarda başkent ekibine karşı alınacak galibiyetin ardından şampiyonluk ilan edilecek.
Teknik direktör Okan Buruk bu noktada oyuncularına sürekli uyarılarda bulunuyor.