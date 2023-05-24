GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Transfer ve ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta bulunan Galatasaray, gelecek sezonların planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken, milli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 18:50