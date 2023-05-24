Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray evinde Sivasspor'u 2-0 geçti.
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Transfer ve ayrılık...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta bulunan Galatasaray, gelecek sezonların planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken, milli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Aslan'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Icardi kaydetti.
Sarı kırmızılılar, 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.