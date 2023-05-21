Galatasaray için bir maç kaldı. Bu da onlar için büyük avantaj.

Hakem kötü maç yönetmedi ama ilk yarıda VAR çağırabilir.

Robin'in kartının kırmızı olma şansı vardı.

Bu maçın enteresan bir olayı daha var. MHK Başkanı Lale Orta'nın telkin edip, 'Bu hakemi üzmeyelim' dediği adam yine gözlemci (İsmet Arzuman) ama görevini yapan Erol Ersoy maç alamıyor.

Bu İsmet Arzuman, Hasan Doğan zamanında bu işlerden el çektirilmişti.