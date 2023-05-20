Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Herkes Gomis derken...
Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir...
Sezon başında Olympique Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, formasını vatandaşı Sacha Boey'e kaptırmıştı.