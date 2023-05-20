TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Herkes Gomis derken...

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 09:03