Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu.
Galatasaray istedi Almanlar devrede! Moussa Dembele'de transfer temaslarına hız verildi
Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lyon ile sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'yi gündemine almıştı. Alman ekiplerinin transferde devreye girdiğini öğrenen sarı-kırmızılılar, temaslarına hız verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı kırmızılılar Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda rakibini 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi.