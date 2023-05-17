İkinci yarıda da benzer bir tablo oldu. Galatasaray belki pres yapıyor ama sonuçsuz. 'Kanatları kullanayım' diyor, 1-2 pozisyon dışında o da sonuçsuz. Özellikle sağ kanadı iyi kullanamamasının sebebi de belki de Sacha Boey'in cezalı olması.