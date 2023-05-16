İstanbulspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray’ın, bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 12:33