Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanırken, maçın ardından Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız , "Şampiyonluk için neyimiz varsa sahada veriyoruz. Seni seviyorum Galatasaray." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'da, Lucas Torreira galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Amacımız hep aynıydı, şampiyon olmaya çalışıyoruz. Ailemiz için, Galatasaray için, Galatasaray taraftarları için, hepimiz için. Şampiyonluk için neyimiz varsa sahada veriyoruz. Seni seviyorum Galatasaray.